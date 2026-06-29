Пакистан сообщил о ликвидации 29 боевиков на границе с Афганистаном

29 июня 2026, 00:59

Фото: istockphoto/undefined undefined

Силы безопасности Пакистана провели военную операцию в северо‑западной провинции Хайбер‑Пахтунхва. Об этом сообщил министр информации и телерадиовещания страны Аттаулла Тарар, чьи слова цитирует ТАСС.