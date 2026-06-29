Пакистан сообщил о ликвидации 29 боевиков на границе с Афганистаном
Силы безопасности Пакистана провели военную операцию в северо‑западной провинции Хайбер‑Пахтунхва. Об этом сообщил министр информации и телерадиовещания страны Аттаулла Тарар, чьи слова цитирует ТАСС.
Операцию спланировали на основе разведданных. Сначала силовики провели наземные действия вдоль пакистано‑афганской границы, а затем нанесли точечные удары по убежищам и лагерям террористов в приграничной зоне. Как утверждает министр, в результате Силы безопасности Пакистана уничтожили 29 боевиков и три объекта, принадлежавшие бандформированиям, в том числе склады с оружием и боеприпасами.
Тарар заявил, что антитеррористические мероприятия в стране будут продолжаться в полном объёме. Цель властей — полностью устранить угрозы безопасности Пакистана.
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