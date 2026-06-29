Жители Запорожской области остались без света после атак ВСУ

29 июня 2026, 00:46

Балицкий: Запорожская область осталась без света из-за атак ВСУ

Фото: istockphoto/zhengzaishuru

Украинские вооружённые формирования провели серию атак на энергетические объекты Запорожской области, значительная часть региона осталась без света. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор Евгений Балицкий.





По его словам, критическая инфраструктура продолжает работать в штатном режиме. Однако из-за возможности повторных атак работы по восстановлению отложили на неопределённый срок — они начнутся сразу после стабилизации обстановки.



«Фиксируются атаки со стороны противника на энергосистему Запорожской области, повреждены энергетические объекты. Идет оценка повреждений», — написал Балицкий.