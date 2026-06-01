Российский пенсионер убил полицейского в спину из ружья
В Липецкой области перед судом предстанет 63-летний местный житель, обвиняемый в убийстве сотрудника военной полиции. Трагедия произошла днем 19 марта в деревне Щербинино Чаплыгинского района, сообщили в региональной прокуратуре.
По данным следствия, мужчина с огнестрельным оружием угрожал расправой прибывшим к его дому военным полицейским. Когда правоохранители направились обратно к служебной машине, злоумышленник выстрелил одному из них в спину. От полученного ранения военнослужащий скончался на месте.
При обыске в доме задержанного обнаружили порох и патроны для нарезного оружия, которые он незаконно приобрел и хранил. Обвинение предъявили по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, угрозе применения насилия к представителям власти, а также незаконном обороте боеприпасов и взрывчатых веществ. Дело будет рассматривать Липецкий областной суд.
