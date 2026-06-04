Пакистанцы изнасиловали мать под дулом пистолета на глазах ее детей

04 июня 2026, 21:40

India Today: Изнасиловавших француженку на глазах у ее детей в Пакистане казнят

Фото: istockphoto/Prasit Supho

В Пакистане суд подтвердил смертный приговор двум мужчинам, признанным виновными в изнасиловании французской туристки на глазах у ее детей. Инцидент произошел еще в сентябре 2020-го, но новые детали появились только 3 июня 2026 года, сообщает портал India Today.