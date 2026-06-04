Пакистанцы изнасиловали мать под дулом пистолета на глазах ее детей
В Пакистане суд подтвердил смертный приговор двум мужчинам, признанным виновными в изнасиловании французской туристки на глазах у ее детей. Инцидент произошел еще в сентябре 2020-го, но новые детали появились только 3 июня 2026 года, сообщает портал India Today.
Высокий суд Лахора отклонил апелляции Абида и Шафката Али, которые оспаривали вердикт 2021 года. Тогда их признали виновными в групповом изнасиловании, похищении и грабеже.
Согласно материалам дела, француженка пакистанского происхождения ночью ехала по автомагистрали Сиалкот — Лахор с тремя детьми. У нее закончилось топливо, и она остановилась на обочине, заперев двери в ожидании помощи. Вскоре у автомобиля появились двое местных жителей. Они разбили окно, вытащили женщину и под угрозой пистолета надругались над ней на глазах у детей. После этого нападавшие забрали деньги, украшения и банковские карты и скрылись.
Правоохранители нашли злоумышленников по уликам с места преступления в считанные дни. В ходе суда пострадавшая опознала обоих, один из нападавших признал вину.
Преступление вызвало массовые протесты и возмущение местных жителей. Дополнительный гнев спровоцировало заявление начальника полиции Лахора Умера Шейха, который усомнился в том, почему женщина ехала ночью, и посоветовал ей выбирать другой маршрут.
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