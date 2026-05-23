Учитель французского получил срок за изнасилование двух школьниц во время поездок

23 мая 2026, 05:10

Учитель французского в Великобритании получил срок за изнасилование двух школьниц

В Великобритании школьного учителя приговорили к тюремному сроку за сексуальные отношения с двумя ученицами. Об этом 21 мая сообщил портал The Mirror.





Согласно данным следствия, 37-летний преподаватель французского языка Джош Миллс-Эффорд вступал в интимную связь с молодыми девушками во время школьных поездок. Обеим жертвам на тот момент было по 17 лет. Учитель признал вину по 11 эпизодам.



Первая ученица рассказала, что педагог требовал от неё интимные фотографии и уговаривал заняться сексом на улице. Когда она попыталась прекратить отношения, он поцеловал её прямо в классе. Вторая пострадавшая заявила, что Миллс-Эффорд манипулировал ею, убедив в нормальности происходящего, и она даже лгала семье и друзьям, чтобы защитить его.



Суд приговорил мужчину к одному году и десяти месяцам лишения свободы. После огласки преступления его брак распался, он потерял работу и больше никогда не сможет преподавать.



