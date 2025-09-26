Паленый алкоголь, убивший 12 человек в Ленобласти, поставляла сотрудница детсада
В Ленинградской области задержали подозреваемых в производстве и продаже суррогатного алкоголя, от которого погибли 12 человек. По данным телеграм-канала Baza, ими оказались 60-летняя сотрудница детского сада Ольга Степанова и ее 78-летний сообщник Николай Бойцов.
Известно, что женщина поставляла сырье, а мужчина разливал опасные напитки и торговал ими. Против них возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В доме одного из злоумышленников нашлись доказательства — бутылки и канистры с характерным запахом спирта.
Отмечается, что первые случаи отравления зафиксировали вечером 24 сентября в деревне Гостицы. Сначала в Сланцевскую больницу поступил 54-летний Юрий Спиридонов, который скончался через несколько часов. Затем стало известно о смерти 69-летнего Бориса Румянцева, скончавшегося дома. На следующий день зафиксировали еще пять летальных случаев.
Троих пострадавших доставили медицинское учреждение, среди них оказалась и жена «продавца». Именно они рассказали, кто и где продал им паленое спиртное. Правоохранители не исключают, что число жертв может увеличиться.
Читайте также: