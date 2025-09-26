Паленый алкоголь, убивший 12 человек в Ленобласти, поставляла сотрудница детсада

26 сентября 2025, 11:41

Фото: iStock/zoka74

В Ленинградской области задержали подозреваемых в производстве и продаже суррогатного алкоголя, от которого погибли 12 человек. По данным телеграм-канала Baza, ими оказались 60-летняя сотрудница детского сада Ольга Степанова и ее 78-летний сообщник Николай Бойцов.