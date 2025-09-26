Число погибших от суррогатного алкоголя в Ленобласти выросло до 12

26 сентября 2025, 11:16

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Количество погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области выросло до двенадцати. Их тела направили на судмедэкспертизу. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.