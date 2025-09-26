Число погибших от суррогатного алкоголя в Ленобласти выросло до 12
Количество погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области выросло до двенадцати. Их тела направили на судмедэкспертизу. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Двух подозреваемых в организации незаконного производства и сбыта опасных напитков уже задержали. Ими являются 60-летняя и 79-летний местные жители. На них завели дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. При обыске в квартире одного из фигурантов нашли пустые бутылки, подготовленные для розлива, и канистры с характерным запахом спирта.
Напомним, пару часов назад сообщалось только о семи погибших и двух пострадавших. Правоохранители не исключают, что число жертв может увеличиться, поскольку злоумышленники поставили продажи на поток.
