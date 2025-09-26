Несколько человек погибли в российском регионе от отравления паленым алкоголем

26 сентября 2025, 09:35

Mash: cемь человек скончались от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Ленинградской области за двое суток от отравления суррогатным алкоголем скончались семь человек. Еще двое находятся под наблюдением в больнице, сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.