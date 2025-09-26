Несколько человек погибли в российском регионе от отравления паленым алкоголем
В Ленинградской области за двое суток от отравления суррогатным алкоголем скончались семь человек. Еще двое находятся под наблюдением в больнице, сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.
Трагедия произошла в городе Сланцы и деревне Гостицы. Правоохранители поймали предполагаемого виновника, который продавал опасные напитки. Им оказался 79-летний местный житель. Его жена также является пострадавшей.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В доме подозреваемого провели обыск, изъяли бутылки и канистры. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.
Ранее сообщалось, что пять человек погибли в результате отравления суррогатнм алкоголем в Балахне Нижегородской области.
