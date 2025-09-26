Россиянка прислала бывшему фото их горящей кровати и поплатилась

26 сентября 2025, 10:57

В Казани женщина подожгла квартиру, в которой жила с бывшем мужем

Фото: iStock/triocean

В Казани женщина подожгла свою квартиру, в которой раньше жила с бывшим мужем. Супруги расстались три месяца назад, но еще не развелись. Об этом пишет телеграм-канал Mash Iptash.