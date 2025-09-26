Россиянка прислала бывшему фото их горящей кровати и поплатилась
В Казани женщина подожгла свою квартиру, в которой раньше жила с бывшим мужем. Супруги расстались три месяца назад, но еще не развелись. Об этом пишет телеграм-канал Mash Iptash.
Речь идет о жительнице ЖК «Гринландия». В пять часов утра она включила музыку на полную громкость, а через некоторое время соседи учуяли дым. Сигнализация не сработала, но полицейские и пожарные приехали быстро. Один из жильцов рассказал, что их вызвал экс-возлюбленный злоумышленницы, когда она прислала ему фото горящей кровати.
Сейчас поджигательница находится в полицейском участке. К счастью, из-за ее действий никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья погибла после того, как соседка подожгла дверь ее квартиры.
Читайте также: