В Японии из-за пропажи ножниц закрыли целый аэропорт

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В воздушной гавани Японии было принято решение задержать 200 рейсов и отменить ещё 36 из-за пропажи ножниц. Об этом сообщил телеканал CNN.
Инцидент произошёл 17 августа в аэропорту Титосэ. По сообщению источника, ножницы исчезли из магазина, расположенного в зоне ожидания вылета внутренних рейсов.
Спустя два дня после инцидента ножницы были найдены сотрудником магазина, как сообщает газета Nikkan Sports.
Ранее в аэропортах Канады возникли проблемы с системой киосков самообслуживания, что привело к задержкам регистрации пассажиров.
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«Из-за опасений, что предмет мог быть использован в качестве оружия на борту воздушного судна террористами, было принято решение закрыть аэропорт. Сотрудники службы безопасности провели обыски, в результате которых вылеты были приостановлены на два часа, что привело к массовым задержкам. Кроме того, некоторым пассажирам пришлось повторно проходить проверку, из-за чего в зоне вылета образовались гигантские очереди», — сообщили в ведомстве.
Спустя два дня после инцидента ножницы были найдены сотрудником магазина, как сообщает газета Nikkan Sports.
Ранее в аэропортах Канады возникли проблемы с системой киосков самообслуживания, что привело к задержкам регистрации пассажиров.
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Мира Полтева