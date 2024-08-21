В Тюменской области клиенту случайно отрезали ухо в барбершопе

Фото: istockphoto / YakobchukOlena
В Тюменской области мастер случайно отрезал клиенту часть уха во время стрижки, сообщили в Shot.
Согласно информации , 24-летний Данил пришёл в барбершоп «Викинг» в Тобольске, чтобы сделать стрижку.
Данил оценил ущерб от потери части уха в 100 тысяч рублей. В результате судебного разбирательства ему удалось взыскать с барбершопа 90 тысяч рублей: 60 тысяч в качестве компенсации морального вреда и 30 тысяч в виде штрафа за нарушение прав потребителя.
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«Он записался к 21-летнему мастеру Ниджату, который недавно прошёл дополнительное обучение. Однако во время стрижки мастер случайно отрезал часть правого уха клиента вместе с волосами. Пострадавший обратился за помощью в больницу», — говорится в материале.
Данил оценил ущерб от потери части уха в 100 тысяч рублей. В результате судебного разбирательства ему удалось взыскать с барбершопа 90 тысяч рублей: 60 тысяч в качестве компенсации морального вреда и 30 тысяч в виде штрафа за нарушение прав потребителя.
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Мира Полтева