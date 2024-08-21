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В Тюменской области клиенту случайно отрезали ухо в барбершопе

21 августа 2024, 17:14
Фото: istockphoto / YakobchukOlena

Фото: istockphoto / YakobchukOlena

В Тюменской области мастер случайно отрезал клиенту часть уха во время стрижки, сообщили в Shot.
Согласно информации , 24-летний Данил пришёл в барбершоп «Викинг» в Тобольске, чтобы сделать стрижку.

«Он записался к 21-летнему мастеру Ниджату, который недавно прошёл дополнительное обучение. Однако во время стрижки мастер случайно отрезал часть правого уха клиента вместе с волосами. Пострадавший обратился за помощью в больницу», — говорится в материале.



Данил оценил ущерб от потери части уха в 100 тысяч рублей. В результате судебного разбирательства ему удалось взыскать с барбершопа 90 тысяч рублей: 60 тысяч в качестве компенсации морального вреда и 30 тысяч в виде штрафа за нарушение прав потребителя.

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#рф
В Мурманской области объявлена угроза атаки беспилотника
21 августа 2024, 17:49

Фото: istockphoto / Olena Bartienieva

На территории Мурманской области выявлена воздушная угроза применения беспилотника, все необходимые меры по повышению безопасности приняты, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.
«В небе над Мурманской областью была обнаружена потенциальная угроза, связанная с беспилотником. Мы предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности», — сообщил губернатор.

Он призвал жителей быть бдительными и в случае обнаружения подозрительных ситуаций сообщать об этом по номеру 112.

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В Таиланде питон вылез из унитаза и чуть не откусил мужчине половой орган
В Таиланде змея вылезла из унитаза и прокусила мужчине мошонку
21 августа 2024, 17:32

Фото: iStock/Gervase Laundrie

Змея прокусила мошонку жителю Таиланда, когда тот сидел на унитазе. Рептилия неожиданно вылезла из слива, о чем мужчина рассказал в социальных сетях.
По словам пострадавшего, он почувствовал острую боль в районе гениталий, опустил руку и понял, что его кусает змея. Это сильно напугало человека. Защищаясь, пресмыкающееся также успело укусить тайца за руку.

Не зная, что делать, мужчина в панике вытащил змею из унитаза и принялся бить ершиком, пока в итоге не оглушил. После искусанный позвонил спасателям. Прибывшие на место эксперты констатировали, что змея не ядовитая, поэтому его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Инцидент вызвал широкий резонанс среди местных, которые теперь с опаской посещают санузлы.

В начале августа в Москве экзотическая ядовитая змея укусила 17-летнего подростка. От укуса голубой куфии парень попал в больницу. После выяснилось, что москвичи держали дома террариум со змеями.

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#ветеринары
#змея
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#инцидент
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В Нижнем Тагиле заметили кружащий над городом и военным заводом самолёт
21 августа 2024, 16:41

Фото: istockphoto/Artyom_Anikeev

Жители Нижнего Тагила пожаловались на неизвестный самолёт, который наматывал круги над городом и оборонным заводом. Транспортная прокуратура отреагировала на сообщение бдительных горожан и начала проверку.
О неизвестном самолёте и его странном маршруте местные жители начали писать в социальных сетях и мессенджерах утром 21 августа. Сообщалось, что принадлежность самолета, кружащего над оборонным «Уралвагонзаводом» не могут установить ни местные чиновники, ни сотрудники аэропорта.

В результате транспортная прокуратура начала свою собственную проверку, в результате которой, правда, «вышли на самих себя». Испытав некоторую неловкость, сотрудники надзорного ведомства вскоре выяснили, что «неизвестный самолёт» — это борт министерства обороны РФ АН-30, который вылетел из аэропорта Кольцово и проводил аэрофотосъёмку.

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#прокуратура
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#сотрудники
#чиновники
#рф
#самолет
#завод
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ФСИН РФ опровергла освобождение и пропажу «Домодедовского упыря»
21 августа 2024, 16:33

Фото: istockphoto / Rattankun Thongbun

Федеральная служба исполнения наказаний РФ опровергла сообщения о том, что «Домодедовский упырь» Иван Продан исчез из тюрьмы. В 1999 году его приговорили к 25 годам колонии за убийство пяти человек и нападение на 17.Об этом сообщили в Газета.ру.
«Распространяемые в сети сведения о том, что осуждённый Иван Продан был освобождён из исправительного учреждения УФСИН РФ по Республике Мордовия в апреле этого года, не соответствуют действительности», — отмечается в заявлении.

Из публикации следует, что в 2010 году Российская Федерация передала преступника Молдавии для дальнейшего отбывания им наказания. Его отправили в эту страну, поскольку он является её гражданином.

20 августа стало известно, что 20 апреля 2024 года «Домодедовский упырь» Продан покинул исправительную колонию в Мордовии. После освобождения 55-летний бывший чиновник не зарегистрировался в МВД и не оформил СНИЛС и ИНН.

Исходя из этого, авторы материала пришли к выводу, что преступник исчез. Они утверждали, что сотрудники правоохранительных органов не знают, где сейчас находится Продан.

Ранее осуждённый по прозвищу «Зеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко отправился в зону боевых действий на Украине.

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#мвд
#уфсин
#сотрудники
#рф
#маньяк
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В Королёве женщина фиктивно поставила на учёт 540 мигрантов
21 августа 2024, 16:28

Фото: iStock/vichinterlang

Фиктивную постановку на миграционный учёт 540 иностранных граждан выявили подмосковные полицейские при проверке гостиницы в городе Королёв, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Установлено, что менеджер гостиницы, расположенной в Ярославском проезде города Королёв, поставила на миграционный учёт 540 иностранцев. При этом она заведомо знала, что они не будут там жить», — говорится в сообщении.
Женщину задержали. Против неё завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что в России за первые шесть месяцев 2024 года количество нарушений закона, связанных с организацией незаконной миграции, выросло на 128%.

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#мигранты
#королёв
#полиция
#криминал
#мвд московской области
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На фестивале «Сигнал» под Калугой бармен скончался после конфликта с охраной
21 августа 2024, 15:37

Фото: istockphoto/gorodenkoff

На фестивале «Сигнал» в Калужской области погиб бармен. По словам родных, перед смертью его избили и связали.
О смерти 34-летнего Руслана Досаева телеграм-каналу «Осторожно, новости» рассказал его брат. По словам парня, Руслан работал на фестивале барменом, а потом остался на афтерпати. Он захотел познакомиться с понравившейся девушкой, но оказалось, что у той был молодой человек, который полез в драку. Бармен пытался постоять за себя, но в конфликт вмешались охранники «Сигнала». По словам брата погибшего, они связали Руслана и втроём избивали его ногами.

Тело погибшего бармена со связанными ногами позже обнаружил в лесополосе его друг, который на фестивале жил с ним в одной палатке. Он сфотографировал погибшего, но охранник попросил его удалить фото. В полиции Калужской области возбуждать уголовное дело отказались, так как при вскрытии не было обнаружено повреждений внутренних органов. Предварительно причиной смерти названа остановка сердца.

Родные Руслана уверены, что его смерть наступила из-за избиения, хотя и не отрицают, что перед этим он пил алкоголь. Брад Досаева рассказал, что была проведена более подробная экспертиза, результаты которой станут известны позднее.

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#смерть
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#уголовное фото
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#новости
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Умерший в полиции Махачкалы боец СВО из «Ахмата» скончался от асфиксии
Глава ОНК Хадулаев: участник СВО умер в отделе полиции Махачкалы от асфиксии
21 августа 2024, 15:28

Фото: istock/megaflopp

Причиной смерти участника СВО из батальона «Ахмат» 48-летнего Ахмеда Джабраилова в отделе полиции Махачкалы стала асфиксия. Информацию из заключения судмедэкспертов сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Шамиль Хадулаев в своем телеграм-канале. Он также добавил, что в крови погибшего не нашли алкоголя или наркотиков.
«Смерть Джабраилова Ахмеда Исмаиловича наступила в результате механической асфиксии сдавливание груди и живота, что подтверждается морфологической картиной и результатом микроскопического исследования», — цитирует Хадулаев заключение судмедэкспертизы.
Глава ОНК также отметил, что в результате анализов крови, мочи, желчи печени и других у Джабраила не нашли опиаты, метаболы и этиловый спирт.
«Привет тем, кто заявлял, что покойный участник СВО и спецназа «Ахмат» Ахмед Джабраилов был в наркотическом состоянии или пьян», — подчеркнул Хадулаев.
Напомним, ситуация вызвала общественный резонанс после того, как председатель общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев опубликовал видео с камер наблюдения, на котором видно, как полицейские применяют силу к задержанному. В ответ на это полиция заявила, что Джабраилов до задержания был в неадекватном состоянии и бегал с ножом по крыше дома, а во время задержания продолжал вести себя агрессивно.

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Роскомнадзор подтвердил массовый сбой в работе Telegram и WhatsApp
21 августа 2024, 15:08

Фото: istock / Urupong

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУЦ ССОП) Роскомнадзора зафиксировал масштабный сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp. Об этом сказано на сайте ведомства.
«21 августа с 14:00 [мск] центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует масштабный сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp», — сообщается в публикации.
В ряде случаев мессенджеры функционируют при подключении с VPN. Последний раз о сбоях в работе Telegram сообщалось 19 августа.

Помимо этого, массовые сбои фиксируются у Билайна, МТС, Ростелекома, Tele2 и других крупных сервисов.

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#сбой
#telegram
#сервис
#роскомнадзор
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В работе мессенджеров произошел массовый сбой
В РФ произошел сбой в работе Telegram и WhatsApp
21 августа 2024, 14:33

Фото: istock / Olga Ihnatsyeva

Сегодня, 21 августа, пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера. Сбои наблюдаются с 14:00 по московскому времени, это подтверждают различные сервисы. Редакция «Радио 1» также убедилась в этом.
Не работают ни мобильная, ни компьютерная версии мессенджера. У пользователей не загружаются сообщения и каналы.

Cбои также замечены в работе веб-версии WhatsApp. Кроме того, массовые сбои прямо сейчас фиксируются у Билайна, МТС, Ростелекома, Tele2 и других крупных сервисов.

В некоторых случаях мессенджер функционировал при подключении с VPN. Последний раз о сбоях в работе Telegram сообщалось 19 августа.

Ранее сообщалось, что бесплатные VPN-сервисы дают сбои при повышенной нагрузке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пользователи
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