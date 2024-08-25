В Москве закрывали Еврейский музей из-за проверки полиции

Вскоре после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, Соединенные Штаты и Великобритания оказали Киеву мощную поддержку в защите украинской армии, предоставив спутниковые снимки и разведданные о российской территории. Об этом стало известно из интервью The New York Times (NYT) с двумя американскими чиновниками, которые попросили об анонимности.