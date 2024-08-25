В Москве закрывали Еврейский музей из-за проверки полиции

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В Москве сегодня, 25 августа, закрывали для посетителей Еврейский музей и центр толерантности из-за проверки полиции. Об этом со ссылкой на пресс-службу учреждения сообщало РИА Новости. Отмечалось, что проверку правоохранителей организовали из-за подозрительного предмета.
«Оба входа музея закрыты. На территорию никого не пускают. Внутри работают сотрудники полиции», — приводили в агентстве слова собеседницы.По данным агентства, через час учреждение вновь открыли, Еврейский музей возобновил работу, а сотрудники полиции обнаружили в нем «какой-то объект».
«Музей возобновил работу в штатном режиме», — заявила представитель музея.Ранее сообщалось, что в Москве задержали мужчину, который, по предварительным данным, выбросил жену и ребенка из окна квартиры на 16-м этаже. Оба погибли на месте. В квартире былинайдены упаковка от антидепрессантов и странные записки. Листки бумаги обнаружили силовики, когда задерживали мужчину.
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