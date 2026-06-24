Россиянина заподозрили в сексуальном насилии над маленькой дочерью

24 июня 2026, 11:17

Жителя Дагестана заподозрили в сексуальном насилии над пятилетней дочерью

Фото: iStock/feri ferdinan

Жителя Дагестана заподозрили в сексуальном насилии над пятилетней дочерью. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.