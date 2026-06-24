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Россиянина заподозрили в сексуальном насилии над маленькой дочерью

Жителя Дагестана заподозрили в сексуальном насилии над пятилетней дочерью
Фото: iStock/feri ferdinan

Жителя Дагестана заподозрили в сексуальном насилии над пятилетней дочерью. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.



Мужчина попал под следствие после заявления бывшей жены. Женщина рассказала, что он мог совершить преступление в отношении их общей дочери. При этом ранее суд определил место жительства ребенка с отцом.

По данным телеграм-каналов, родители развелись после 11 лет брака, отец подал иск о лишении матери родительских прав. После этого, по его словам, и появилось заявление о насилии. Сам мужчина отвергает все обвинения и утверждает, что речь идет о бытовых ситуациях — подмывании и уходе за ребенком.

Мать девочки настаивает на обратном. Она заявила, что обратилась в СК, когда узнала о домогательствах бывшего мужа к дочери. Ранее, как утверждает женщина, он уже приставал к двоюродной сестре.

Уголовное дело расследуется по статье об иных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Лидия Пономарева

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