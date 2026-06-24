Пьяный мужчина устроил поножовщину в московском хостеле из-за замечания

24 июня 2026, 11:06

Пьяный постоялец хостела на юге Москвы порезал двух соседей из-за замечания

Фото: iStock/zoka74

Пьяный постоялец хостела на юге Москвы порезал двух соседей. Об этом сообщает МК.RU.