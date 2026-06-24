Пьяный мужчина устроил поножовщину в московском хостеле из-за замечания
Пьяный постоялец хостела на юге Москвы порезал двух соседей. Об этом сообщает МК.RU.
Инцидент произошел в ночь на 21 июня в заведении на Дербеневской улице. В комнату, где проживают около 20 человек, зашел 46-летний мужчина и начал неадекватно себя вести. Другой жилец, уроженец Узбекистана, сделал замечание и попросил вести себя тише. В ответ дебошир устроил драку с 41-летним мужчиной.
Его 50-летний приятель попытался остановить конфликт и выпроводить неадеквата, но тот достал из сумки канцелярский нож, несколько раз ударил им 41-летнего строителя, после чего напал и на его знакомого. Мужчины получили ранения в живот и плечи.
Как пишет телеграм-канал «Москва с огоньком», после нападения дебошир ушел в свою комнату и уснул — настолько крепко, что не проснулся, даже когда полицейские выламывали дверь. В итоге его задержали.
Состояние пострадавших оценивается как стабильное, одного из них уже выписали из больницы.
Читайте также: