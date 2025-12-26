«Папа показывал мне писю»: во Владикавказе отец долгое время домогался маленькую дочь
Во Владикавказе женщина заявила в правоохранительные органы о домогательствах со стороны отца к их маленькой дочери.
По словам матери, ребенок — четырехлетняя Катя — сама рассказала ей о произошедшем. Ольга утверждает, что впервые столкнулась с тревожными признаками еще в 2024 году, но тогда надеялась «решить все внутри семьи» и не обращалась в полицию.
«Папа показывал мне писю», — цитируют девочку телеграм-каналы.
Со временем ситуация, по словам женщины, ухудшилась. Супруг Дмитрий начал злоупотреблять алкоголем, его неоднократно уличали в изменах, а в отношении Ольги, как она заявляет, стало проявляться насилие.
Заявительница сообщила, что уехала из страны. Она утверждает, родственники бывшего мужа не принимают представленные доказательства и оказывают на нее давление.