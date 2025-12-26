«Папа показывал мне писю»: во Владикавказе отец долгое время домогался маленькую дочь

26 декабря 2025, 16:51

Во Владикавказе отец долгое время домогался маленькой дочери

Фото: istockphoto/Dzurag

Во Владикавказе женщина заявила в правоохранительные органы о домогательствах со стороны отца к их маленькой дочери.





По словам матери, ребенок — четырехлетняя Катя — сама рассказала ей о произошедшем. Ольга утверждает, что впервые столкнулась с тревожными признаками еще в 2024 году, но тогда надеялась «решить все внутри семьи» и не обращалась в полицию.





«Папа показывал мне писю», — цитируют девочку телеграм-каналы.