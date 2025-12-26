В Иркутской области старшеклассники систематически избивают ребенка
Ребенка из Иркутской области больше года систематически избивают старшеклассники, при этом руководство школы и полиция, по словам матери ребёнка, не принимают действенных мер. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Речь идёт о семилетнем Глебе, ученике второго класса Муксутской школы в посёлке Подгорный Нижнеудинского района. Как рассказала его мать Ольга, над мальчиком издеваются несколько учеников 7–8 классов: на переменах его хватают за уши, оскорбляют, толкают и бьют, нанося удары по телу так, чтобы причинить сильную боль. В конце ноября ребёнка, по словам очевидцев, избили возле общежития рядом со школой.
Самый серьёзный инцидент произошёл 22 декабря. Трое семиклассников напали на Глеба после уроков, он потерял сознание и вернулся домой в крови. Врачи диагностировали ушибы носа, подбородка и лба. Мать утверждает, что учителя проходили мимо, пока ребёнок лежал на земле.
Женщина неоднократно обращалась к директору школы и в полицию. После последнего избиения она подала заявление и сняла побои, однако, по её словам, её до сих пор не опросили, а видеозаписи с камер наблюдения школе не изымались. Ольга заявляет, что опасается за жизнь своего сына и не видит реальной защиты со стороны взрослых.
Читайте также: