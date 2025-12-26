В Иркутской области старшеклассники систематически избивают ребенка

26 декабря 2025, 16:48

Фото: iStock/mrohana

Ребенка из Иркутской области больше года систематически избивают старшеклассники, при этом руководство школы и полиция, по словам матери ребёнка, не принимают действенных мер. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».