Папа Римский Лев XIV перенес операцию на правом легком
Папе Римскому Льву XIV в ходе операции удалили нижнюю долю правого легкого. Об этом сообщила служба печати Святого престола.
Лев XIV согласился на операцию по рекомендации врачей, её провели 13 октября. Экстренное гистологическое исследование подтвердило у 71-летнего понтифика диагноз аденокарциномы легкого.
Хирургическое вмешательство прошло успешно, без осложнений. Отмечается, что во время работы медики использовали видеоассистированную технику. Операция длилась около 90 минут, при этом сам Лев XIV провёл в операционной примерно три часа. Понтифик уже пришёл в сознание и, после непродолжительного наблюдения, вернулся в свою палату на десятом этаже римской клиники «Джемелли».
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