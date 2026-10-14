Папа Римский Лев XIV перенес операцию на правом легком

14 октября 2026, 00:23

Папе Римскому Льву XIV провели операцию и удалили нижнюю долю правого легкого

Фото: iStock/uzhursky

Папе Римскому Льву XIV в ходе операции удалили нижнюю долю правого легкого. Об этом сообщила служба печати Святого престола.