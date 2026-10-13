«Это очень унизительно»: дочь Даны Борисовой раскрыла новые подробности конфликта с матерью
19-летняя Полина Борисова продолжила рассказывать о непростых отношениях с матерью. В беседе с Super девушка заявила, что семейный конфликт обострился после очередной ссоры, а теперь она якобы не может попасть в квартиру, где жила. Полина также обвинила телеведущую в физическом насилии. Сами обвинения требуют независимого подтверждения.
По словам девушки, она решила публично изложить свою версию событий, поскольку считает, что мать рассказывает окружающим о происходящем иначе. Полина утверждает, что очередной конфликт начался после того, как она почувствовала себя плохо и спросила у Даны, стоит ли вызывать скорую помощь. Как рассказала дочь телеведущей, мать ответила, что занята просмотром сериала.
Полина обиделась и резко высказалась в ответ. Позже она всё же вызвала медиков: по её словам, врачи осмотрели её, оказали помощь и дали необходимые препараты.
Девушка утверждает, что после отъезда скорой помощи между ней и матерью произошла физическая стычка. По версии Полины, Дана ворвалась в комнату и начала её избивать. Дочь телеведущей рассказала, что удерживала мать у стены, пока та не пообещала прекратить конфликт, после чего отпустила её и ушла.
Как утверждает Полина, после этого мать стала обвинять её в угрозах и нападении, а также перестала пускать домой. Девушка отдельно пояснила, что не зарегистрирована в этой квартире, поскольку речь идёт об апартаментах, где регистрация по месту жительства невозможна. Из-за этого, по её словам, ситуация с доступом в жильё стала ещё сложнее.
Полина призналась, что происходящее причиняет ей сильные переживания. Особенно её беспокоит, что в семейный конфликт оказался вовлечён отец, который давно не живёт вместе с Даной, но, как утверждает девушка, вынужден регулярно помогать им решать разногласия.
По словам Полины, её поддерживают некоторые родственники, в том числе бабушка, которая принимала участие в её воспитании. Девушка также высказала претензии к матери из-за отношений с пожилой бабушкой и финансовых вопросов в семье.
«Я всё это терпела, но это очень унизительно», — заявила Полина.