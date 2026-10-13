«Ротик все закрыли»: Наташа Королёва резко ответила сплетникам о невестке

13 октября 2026, 22:04

Наташа Королёва встала на защиту невестки, работавшей в стриптиз-клубе

Наташа Королёва (Фото: Instagram* / @koroleva__star)

Наташа Королёва прокомментировала прошлое своей невестки Мелиссы, которая ранее работала в стриптиз-клубе. В интервью YouTube-каналу «proПУСК» певица рассказала, как реагировала на обсуждения девушки и почему решила не обращать внимания на чужие пересуды.





По словам Королёвой, Мелисса с самого начала показалась ей искренней и бескорыстной. Кроме того, девушка понравилась её сыну Архипу, поэтому Наташа посчитала, что молодые люди должны сами разобраться в своих отношениях.





«Я сказала: "Так, ротик все закрыли. Мальчику нравится. Сам разберётся". И всё, жизнь поставила сама на свои места», — вспомнила артистка.