«Ротик все закрыли»: Наташа Королёва резко ответила сплетникам о невестке
Наташа Королёва встала на защиту невестки, работавшей в стриптиз-клубе
Наташа Королёва прокомментировала прошлое своей невестки Мелиссы, которая ранее работала в стриптиз-клубе. В интервью YouTube-каналу «proПУСК» певица рассказала, как реагировала на обсуждения девушки и почему решила не обращать внимания на чужие пересуды.
По словам Королёвой, Мелисса с самого начала показалась ей искренней и бескорыстной. Кроме того, девушка понравилась её сыну Архипу, поэтому Наташа посчитала, что молодые люди должны сами разобраться в своих отношениях.
«Я сказала: "Так, ротик все закрыли. Мальчику нравится. Сам разберётся". И всё, жизнь поставила сама на свои места», — вспомнила артистка.При этом Королёва призналась, что в воспитании Мелиссы были моменты, которые, на её взгляд, стоило скорректировать. Однако, подчеркнула певица, такие вопросы можно решать деликатно, не задевая достоинство человека.