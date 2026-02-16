В Грузии больница похитила детей и вывезла их в Россию
Семья из Грузии обвиняет местную больницу в похищении их дочери. Информация появилась в Telegram-каналах.
Инесса родила сына в 1995 году, но через десять дней врач сообщил, что мальчик не выжил. При этом медики отказались показать ребенка матери. В 2000 году женщина снова стала матерью, на этот раз в другом роддоме Тбилиси. Девочку сразу отправили в детскую больницу, где, по словам медиков, она не выжила. Как и в первом случае, увидеть ребенка не позволили.
Спустя 25 лет семья узнала, что в медучреждении осталась только карта девочки. Документы о мальчике исчезли вместе с архивами. В карте не оказалось записей о причинах потери второго ребенка. Родители нашли узиста, который вел вторую беременность Инессы. Врач рассказал о заказах на детей и о том, что новорожденную девочку должны были продать. Однако потенциальные покупатели отказались от сделки.
Сотрудница больницы забрала её к себе и, предположительно, вывезла в Россию. Семья также нашла интернет-чат, где другие люди делятся подобными историями. Некоторые дети находили спустя десятки лет. По информации, число похищенных может достигать двух тысяч.
