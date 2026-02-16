Россиянин с ружьем взял заложников в квартире
Вооруженный житель Новосибирска забаррикадировался в квартире с семьей. Об этом сообщает местное издание NGS.RU.
Заложником неадеквата стала его жена. Сначала муж женщины угрожал ей в магазине около дома, а затем закрылся в квартире и сказал, что сделает что-то с собой и семьей. Вскоре на место прибыла полиция. После переговоров с мужчиной они смогли вывести его из квартиры.
Сейчас там работают сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД. Позже в областной прокуратуре заявили, что оружия захватчик при себе не имел.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии возбудили уголовное дело против 63-летнего жителя города Можги, который связал свою жену ремнем и удерживал ее в доме на протяжении суток.
