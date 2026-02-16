Достижения.рф

Россиянин с ружьем взял заложников в квартире

Житель Новосибирска с ружьем забаррикадировался в квартире с семьей
Фото: iStock/Oleg Elagin

Вооруженный житель Новосибирска забаррикадировался в квартире с семьей. Об этом сообщает местное издание NGS.RU.



Заложником неадеквата стала его жена. Сначала муж женщины угрожал ей в магазине около дома, а затем закрылся в квартире и сказал, что сделает что-то с собой и семьей. Вскоре на место прибыла полиция. После переговоров с мужчиной они смогли вывести его из квартиры.

Сейчас там работают сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД. Позже в областной прокуратуре заявили, что оружия захватчик при себе не имел.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии возбудили уголовное дело против 63-летнего жителя города Можги, который связал свою жену ремнем и удерживал ее в доме на протяжении суток.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0