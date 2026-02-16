Учительница получила травму головы во время урока и попала в больницу
В Петропавловске-Камчатском учительница начальных классов оказалась в больнице после того, как потеряла сознание и ударилась головой прямо во время урока. Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash.
Инцидент произошел в школе №2. Когда педагог подошла к доске, чтобы написать домашнее задание, ей внезапно стало плохо. Она потеряла равновесие и при падении задела затылком полку с мелом.
В результате женщину госпитализировали. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб.
