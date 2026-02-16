Учительница получила травму головы во время ​урока и попала в больницу

16 февраля 2026, 08:36

На Камчатке учительница получила травму головы во время урока

Фото: iStock/Natalia Bodrova

В Петропавловске-Камчатском учительница начальных классов оказалась в больнице после того, как потеряла сознание и ударилась головой прямо во время урока. Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash.