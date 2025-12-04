Врач-наркоторговец, сгубивший жизнь звезде сериала «Друзья», получил тюремный срок

04 декабря 2025, 03:42

The Guardian: врача, продававшего кетамин Мэттью Перри, осудили на 2,5 года

Фото: istockphoto / Rattankun Thongbun

Суд Лос-Анджелеса вынес приговор доктору Сальвадору Пласенсии, который снабжал кетамином звезду сериала «Друзья» Мэттью Перри. Медик отправится в тюрьму на 2,5 года, пишет The Guardian.