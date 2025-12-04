Врач-наркоторговец, сгубивший жизнь звезде сериала «Друзья», получил тюремный срок
Суд Лос-Анджелеса вынес приговор доктору Сальвадору Пласенсии, который снабжал кетамином звезду сериала «Друзья» Мэттью Перри. Медик отправится в тюрьму на 2,5 года, пишет The Guardian.
44-летний врач в течение последнего месяца жизни актёра систематически поставлял ему запрещённое вещество. Примечательно, что в переписке с коллегой Пласенсия цинично называл Перри «придурком, которого можно использовать ради денег», пишет издание.
На суде врач не смог сдержать эмоций и разрыдался. Он также принес извинения семье погибшего артиста.
Трагедия произошла 28 октября 2023 года, когда 54-летнего Мэттью Перри обнаружили мёртвым в собственном бассейне. Актёр открыто рассказывал о своей многолетней борьбе с наркотической и алкогольной зависимостью.
Читайте также: