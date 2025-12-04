Достижения.рф

Истребитель F-16 разбился в США

ABC News: истребитель F-16 разбился в США
Фото: istockphoto / VanderWolf-Images

В американском штате Калифорния произошла авиакатастрофа с участием истребителя F-16. Об этом сообщил телеканал ABC News.



Самолет рухнул в окрестностях аэропорта Трона. После падения летательного аппарата возник пожар. Угроза населенным пунктам отсутствует.

По информации Военно-воздушных сил США, инцидент произошёл во время планового учебно-тренировочного полёта. Пилот успел своевременно катапультироваться из истребителя F-16C Fighting Falcon и остался невредим.

В настоящее время на месте происшествия работают специальные службы, проводится расследование обстоятельств случившегося.

Ранее пассажирский авиалайнер подал сигнал бедствия, вылетев из аэропорта Домодедово.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0