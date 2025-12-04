Пассажиры загоревшегося боинга заподозрили неладное еще перед взлетом
Сильный запах керосина чувствовался по всему салону аварийного борта Red Wings перед взлетом из Домодедово. Об этом SHOT рассказали пассажиры рейса.
Сейчас специалисты обследуют борт на наличие повреждение и технических неисправностей. Причины поломки пока остаются неизвестными.
В беседе с изданием один из пассажиров рассказал, что при взлете появился резкий запах керосина. Уже через полчаса командир воздушного судна объявил о неполадках и заявил о возвращении в аэропорт вылета.
Около часа аварийный самолет наматывал круги по Московской области, чтобы сжечь топливо. При этом один из его двигателей охватило пламя.
В итоге пилоты смогли посадить воздушное судно без происшествий. По предварительной информации, никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал.
