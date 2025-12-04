Достижения.рф

Пассажиры загоревшегося боинга заподозрили неладное еще перед взлетом

SHOT: пассажиры загоревшегося боинга почувствовали запах керосина перед взлетом
Фото: istockphoto / Bogdan Khmelnytskyi

Сильный запах керосина чувствовался по всему салону аварийного борта Red Wings перед взлетом из Домодедово. Об этом SHOT рассказали пассажиры рейса.



Сейчас специалисты обследуют борт на наличие повреждение и технических неисправностей. Причины поломки пока остаются неизвестными.

В беседе с изданием один из пассажиров рассказал, что при взлете появился резкий запах керосина. Уже через полчаса командир воздушного судна объявил о неполадках и заявил о возвращении в аэропорт вылета.

Около часа аварийный самолет наматывал круги по Московской области, чтобы сжечь топливо. При этом один из его двигателей охватило пламя.

В итоге пилоты смогли посадить воздушное судно без происшествий. По предварительной информации, никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал.

Александр Огарёв

