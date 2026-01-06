Пара молодых людей изнасиловала 14-летнюю школьницу, которая заряжала у соседа телефон

06 января 2026, 06:57

В ЮАР двое молодых людей изнасиловали 14-летнюю школьницу, заряжавшую у соседа телефон

Фото: iStock/Mukhina1

В провинции Лимпопо в ЮАР двое молодых людей изнасиловали 14-летнюю девочку, которая пришла к соседу зарядить свои телефоны. Об этом сообщило издание IOL.