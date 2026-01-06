Достижения.рф

Пара молодых людей изнасиловала 14-летнюю школьницу, которая заряжала у соседа телефон

Фото: iStock/Mukhina1

В провинции Лимпопо в ЮАР двое молодых людей изнасиловали 14-летнюю девочку, которая пришла к соседу зарядить свои телефоны. Об этом сообщило издание IOL.



Инцидент произошел вечером 29 декабря. Подросток зашла в дом соседа, в то время как тот готовил еду на улице. В помещение вошли молодые люди, которых знал мужчина: одному из них было 17 лет, другому — 21 год. Уточняется, что оба молодых человека находились в состоянии алкогольного опьянения.

Преступники забрали у школьницы мобильные устройства под предлогом отнести их на зарядку в спальню. Девушка последовала за ними. Там молодые люди напали на школьницу и изнасиловали ее, после чего скрылись с места преступления.

Полиция уже возбудила уголовное дело. Задержать подозреваемых правоохранительным органам удалось 3 января.

Мария Моисеева

