В Липецкой области из-за падения беспилотника вспыхнул пожар на промышленном объекте

06 января 2026, 06:18

Фото: iStock/OlgaMiltsova

На промышленном объекте в Усманском округе Липецкой области произошло возгорание после падения украинского беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.





По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия в настоящий момент работают оперативные службы, которые локализуют последствия ЧП.



Ранее сообщалось, что в Твери один человек погиб из-за атаки дрона ВСУ. Обломки дрона ВСУ попали в окна квартиры на девятом этаже многоэтажки, что привело к возгоранию. Всем жильцам сейчас оказывается необходимая помощь.



Также «Радио 1» передавало, что в ночь с 5 на 6 января в небе над Пензой прогремели мощные взрывы. Под утро губернатор региона Олег Мельниченко доложил в своем Telegram-канале об уничтожении пяти БПЛА ВСУ с помощью РЭБ.





«Просьба не паниковать, не распространять слухи и доверять только проверенной информации», — добавил он.