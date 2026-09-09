«Сплошное размытое пятно»: Супружеская пара педофилов годами накачивала детей препаратами и насиловала
В Нидерландах начался судебный процесс над супружеской парой, обвиняемой в серийных изнасилованиях малолетних детей, оставленных на попечение. На скамье подсудимых — 57-летний Ричард и его 34-летняя жена Эвертье, пишет NL Times.
По версии следствия, фигуранты дела регулярно присматривали за четырьмя дочерями подруги женщины, а также за двумя детьми ее брата, нередко оставляя их на ночлег. В ходе этих визитов злоумышленники давали несовершеннолетним препараты, подавляющие нервную систему, что приводило к сильной расслабленности или потере сознания.
В таком состоянии Ричард совершал насильственные действия сексуального характера, в то время как Эвертье удерживала жертв. Возраст пострадавших варьировался от нескольких месяцев до десяти лет.
В ходе психолого-психиатрической экспертизы установили, что обвиняемая страдает посттравматическим стрессовым расстройством, полученным в результате многолетнего сексуального насилия со стороны собственного отца. Кроме того, специалисты отметили доминирующую роль Ричарда в их супружеских отношениях.
Сам мужчина на допросе заявил о наличии у него сексуальной зависимости, утверждая, что из-за этого все инкриминируемые эпизоды слились для него в «сплошное размытое пятно». Прокуратура сочла эти объяснения неубедительными и запросила для Ричарда 30 лет тюремного заключения, для Эвертье — 20 лет лишения свободы.
Читайте также: