«Сплошное размытое пятно»: Супружеская пара педофилов годами накачивала детей препаратами и насиловала

09 сентября 2026, 20:27

NL Times: пара педофилов годами насиловала детей своих знакомых в Нидерландах

Фото: istockphoto/simpson33

В Нидерландах начался судебный процесс над супружеской парой, обвиняемой в серийных изнасилованиях малолетних детей, оставленных на попечение. На скамье подсудимых — 57-летний Ричард и его 34-летняя жена Эвертье, пишет NL Times.