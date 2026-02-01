Пара россиян внезапно умерла на Кипре: причины
39-летняя россиянка Любовь Стрелкова скончалась на Кипре 20 января. Позже стало известно о смерти ее возлюбленного Александра.
Знакомая Стрелковой Ольга в разговоре с aif.ru рассказала, что причиной смерти женщины стали осложнения после перенесенной пневмонии. Тело Любови обнаружили в доме в поселке Искеле, где она жила последние шесть лет. Приехавшие медики не нашли признаков насильственной смерти.
Родные и друзья несколько дней собирали средства на перевозку тела в Россию — удалось собрать около 800 тысяч рублей. Прощание прошло 31 января. Стрелкову похоронили в ее родном городе Верещагино Пермского края.
«Сейчас сами в шоке», — сказала собеседница издания.
Причина смерти Александра пока не сообщается. У него остался сын, проживающий в Испании.