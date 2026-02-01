В Турции перевернулся автобус: большое число погибших и раненых
TRT Haber: в Анталье перевернулся автобус в результате ДТП
В турецкой Анталье перевернулся пассажирский автобус, есть погибшие и пострадавшие. Данные передаёт TRT Haber.
По предварительной информации, транспорт, следовавший из Текирдага в Анталью, около 10:30 (время совпадает с московским) на трассе Анталья — Испарта опрокинулся и съехал в кювет. Сообщается о значительном числе жертв и раненых.
Как отмечает телеканал, часть пассажиров оказалась зажатой в салоне и под автобусом. На месте работают медики и экстренные службы.
Точные данные о количестве пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняются.
