В Турции перевернулся автобус: большое число погибших и раненых

TRT Haber: в Анталье перевернулся автобус в результате ДТП
Фото: istockphoto/Vladimir Dyavhkov

В турецкой Анталье перевернулся пассажирский автобус, есть погибшие и пострадавшие. Данные передаёт TRT Haber.



По предварительной информации, транспорт, следовавший из Текирдага в Анталью, около 10:30 (время совпадает с московским) на трассе Анталья — Испарта опрокинулся и съехал в кювет. Сообщается о значительном числе жертв и раненых.

Как отмечает телеканал, часть пассажиров оказалась зажатой в салоне и под автобусом. На месте работают медики и экстренные службы.

Точные данные о количестве пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняются.

Никита Кротов

