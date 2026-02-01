В Красноярском крае завершились поиски пропавшего сноубордиста

01 февраля 2026, 13:18

Под Красноярском спасатели нашли живым пропавшего в тайге сноубордиста

Фото: Istock/Alena Iagupa

В Красноярском крае нашли живым сноубордиста, который пропал в горах. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону.





39-летний мужчина пропал в районе, где продолжают искать семью Усольцевых. Группа его друзей подала заявку на поиск вечером 31 января.

«Его нашли живого, сейчас доставляют в медицинское учреждение для осмотра, действительно по прямой примерно 32 км до места, где Усольцевых ищут», — сообщили в ведомстве.