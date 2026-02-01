В Красноярском крае завершились поиски пропавшего сноубордиста
Под Красноярском спасатели нашли живым пропавшего в тайге сноубордиста
В Красноярском крае нашли живым сноубордиста, который пропал в горах. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону.
39-летний мужчина пропал в районе, где продолжают искать семью Усольцевых. Группа его друзей подала заявку на поиск вечером 31 января.
«Его нашли живого, сейчас доставляют в медицинское учреждение для осмотра, действительно по прямой примерно 32 км до места, где Усольцевых ищут», — сообщили в ведомстве.Компания каталась на сноубордах на горе Аргыджек. После самостоятельного подъёма на вершину и спуска один из участников отстал от группы. Друзья предположили, что он самостоятельно уехал к месту ночёвки, но там его не оказалось. Связаться с ним не удалось, после чего группа обратилась за помощью. Спасатели обнаружили мужчину днём 1 февраля.
