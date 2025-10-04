Пара учителей пыталась избавиться от ребенка, чтобы не лишиться работы
Супружеская пара из Индии пыталась избавиться от собственного сына из-за законов, запрещающих иметь более трех детей. Об этом пишет Tribune India.
Все произошло в штате Мадхья-Прадеш, в семье учителей начальных классов, которые воспитывали детей в возрасте четырех, шести и восьми лет. О брошенном новорожденном стало известно после того, как его плач услышал случайный прохожий.
Очевидец вызвал полицию, и мальчика смогли спасти. Сначала его доставили в местный медицинский центр для оказания первой помощи, затем перевели в районную больницу для дальнейшего лечения.
Вскоре нерадивых родителей арестовали. На допросе они объяснили свой поступок боязнью лишиться работы. Отец сознался, что сам оставил ребенка под камнем в лесу. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.
Читайте также: