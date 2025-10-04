Пара учителей пыталась избавиться от ребенка, чтобы не лишиться работы

04 октября 2025, 16:14

В Индии пара учителей бросила новорожденного сына под камнем в лесу

Фото: iStock/Kseniia Kapris

Супружеская пара из Индии пыталась избавиться от собственного сына из-за законов, запрещающих иметь более трех детей. Об этом пишет Tribune India.