В Подмосковье лихач на квадроцикле сбил 89-летнего пенсионера
Лихач на квадроцикле сбил 89-летнего пенсионера в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Отмечается, что ДТП произошло 3 октября в Одинцовском городском округе. По предварительным данным, 45-летний водитель квадроцикла не справился с управлением при повороте и сбил пенсионера.
Инцидент случился около 17:10 в деревне Акулово возле одного из домов. Мужчина на квадроцикле, поворачивая налево, потерял контроль над транспортным средством, после чего квадроцикл опрокинулся и совершил наезд на пешехода.
В результате аварии пострадали оба – водитель и пенсионер 1936 года рождения. Их госпитализировали с различными травмами.
Сотрудники ГАИ проводят проверку обстоятельств происшествия. По её итогам примут решение в соответствии с законодательством.
