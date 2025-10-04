Петербуржец распылил перцовый баллончик в подростков и избил одного из них

04 октября 2025, 11:54

В Петербурге разыскивают мужчину, распылившего перцовый баллончик в подростков

Фото: iStock/Vector DSGNR

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает местного жителя, который в «воспитательных целях» распылил перцовый баллончик в лица двух несовершеннолетних и ударил одного из них. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.