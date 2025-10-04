Достижения.рф

Петербуржец распылил перцовый баллончик в подростков и избил одного из них

В Петербурге разыскивают мужчину, распылившего перцовый баллончик в подростков
Фото: iStock/Vector DSGNR

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает местного жителя, который в «воспитательных целях» распылил перцовый баллончик в лица двух несовершеннолетних и ударил одного из них. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.



Инцидент произошёл в минувшую пятницу в подъезде дома в Петроградском районе. Одна из жительниц отметила, что её соседу брызнули в лицо из перцового баллончика.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что между мужчиной и двумя подростками 15 и 16 лет вспыхнул конфликт из-за громкой музыки в подъезде. Местный житель сделал парням замечания, а после распылил на них газ и ударил.

После случившегося подростки обратились за медицинской помощью. После осмотра их отправили на амбулаторное лечение.

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают подозреваемого и рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Анастасия Чинкова

