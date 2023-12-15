Пара занялась сексом на балконе в двух минутах от школы

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В Хьюстоне, штат Техас, пара занялась сексом на балконе на глазах у соседей. Отмечается, что школа возле жилого комплекса находится школа и много семей с маленькими детьми. Об этом сообщает FOX26.
В полицию обратились люди, живущие около этого дома. Владельцы кондоминиумов рассказали, что посуточная сдача некоторых домов превратила их район в притон. Они рассказали СМИ, что по выходным тут можно часто заметить полуголых людей, слоняющихся по округе с драками и криками. Помимо этого, арендаторы устраивают секс-вечеринки и употребляют наркотические вещества.
Соседи рассказали, что уже не раз обращались в полицию, но кондоминиумы по-прежнему сдают.
В объявлении ос даче написано, что в помещении есть 10 спальных мест. Отдельно обращаются внимание на то, что вечеринки в доме устраивать нельзя.
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