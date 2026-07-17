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Параплан врезался в ЛЭП в ЯНАО: девушка получила ожоги

После отказа двигателя параплан столкнулся с высоковольтными проводами
Фото: Istock / marcutti

В Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа произошёл опасный инцидент с парапланом. Во время полёта у воздушного аппарата отказал двигатель, после чего он столкнулся с линией электропередачи. Об этом сообщает РЕН ТВ.



В результате происшествия пострадала 30-летняя пассажирка параплана Виктория С. Девушку экстренно доставили в больницу с ожогами, её состояние уточняется.

Управлял парапланом инструктор Ренат Абдульманов — он не получил травм. Обстоятельства аварии сейчас выясняют специалисты.

Транспортная прокуратура начала проверку после происшествия. Ведомство установит, на каких основаниях был разрешён запуск аппарата, соблюдались ли требования безопасности и почему полёт проходил в условиях недостаточной видимости — в тёмное время суток.

По итогам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц и соблюдению правил эксплуатации воздушного транспорта.

Софья Метелева

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