Параплан врезался в ЛЭП в ЯНАО: девушка получила ожоги
В Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа произошёл опасный инцидент с парапланом. Во время полёта у воздушного аппарата отказал двигатель, после чего он столкнулся с линией электропередачи. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В результате происшествия пострадала 30-летняя пассажирка параплана Виктория С. Девушку экстренно доставили в больницу с ожогами, её состояние уточняется.
Управлял парапланом инструктор Ренат Абдульманов — он не получил травм. Обстоятельства аварии сейчас выясняют специалисты.
Транспортная прокуратура начала проверку после происшествия. Ведомство установит, на каких основаниях был разрешён запуск аппарата, соблюдались ли требования безопасности и почему полёт проходил в условиях недостаточной видимости — в тёмное время суток.
По итогам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц и соблюдению правил эксплуатации воздушного транспорта.
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