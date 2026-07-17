Параплан врезался в ЛЭП в ЯНАО: девушка получила ожоги

17 июля 2026, 15:48

После отказа двигателя параплан столкнулся с высоковольтными проводами

Фото: Istock / marcutti

В Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа произошёл опасный инцидент с парапланом. Во время полёта у воздушного аппарата отказал двигатель, после чего он столкнулся с линией электропередачи. Об этом сообщает РЕН ТВ.