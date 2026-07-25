Парапланерист упал во время полета в Наро-Фоминске
В подмосковном Наро-Фоминске мужчина упал во время полета на параплане. Об этом пишет Baza.
30-летний Александр, имеющий значительный опыт в полётах, находился под наблюдением инструктора на парадроме «Клово» у реки Нары. Во время очередного полёта, поднявшись на 10 метров, мужчина внезапно потерял управление и упал в штопор.
Согласно предварительным данным, у Александра диагностированы перелом таза, руки и малой берцовой кости, а также закрытая черепно-мозговая травма. Инструктор оперативно вызвал скорую помощь, которая транспортировала пострадавшего в Одинцовскую больницу. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
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