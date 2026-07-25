В Татарстане мужчина погиб при падении дерева из-за сильного ветра

25 июля 2026, 17:51

Фото: iStock/Motortion

Сильный ветер повалил около 20 деревьев в Татарстане, одно из них упало на мужчину. Об этом информирует ГУ МЧС России по республике.





Трагедия произошла в Зеленодольском районе Татарстана. Местный житель 1962 года рождения погиб, когда на него упало дерево. По данным ведомства, из-за падения деревьев в этом же районе также были повреждены два транспортных средства.



Согласно информации МЧС, минувшей ночью в регионе наблюдался сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Из-за этого было повалено 20 деревьев: два в Казани, 16 в Зеленодольском районе, по одному в Буинском и Верхнеуслонском районах. Иные подробности не приводятся.