Парашютист погиб во время тренировочного прыжка в Ставропольском крае
Парашютист погиб во время тренировочного прыжка в Ставропольском крае. Об этом информирует пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Трагедия произошла в Шпаковском районе после взлета с посадочной площадки «Русская». Транспортная прокуратура начала проверку для выяснения всех деталей произошдешего.
Уточняется, что площадка «Русская» служит для взлётов лёгких самолётов и парашютных прыжков. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и сотрудники экстренных служб.
Ранее сообщалось, что в Московской области 59-летний парашютист погиб во время прыжка с аэродрома Большое Грызлово. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: