«Парень был спокоен»: очевидец рассказал подробности происходящего после взрыва в Красногорске

12 ноября 2025, 10:58

Очевидец взрыва в Красногорске: ребёнок держался молодцом и успокаивал маму

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Мальчик, у которого в руках сдетонировало взрывное устройство, замаскированное десятирублёвой купюрой, держался молодцом и пытался успокоить маму. Об этом рассказал один из тренеров красногорского Дворца спорта.





Напомним, ребёнок пострадал после того, как попытался подобрать с земли денежную купюру. Об этом «Известиям» сообщил тренер местного спортклуба Владимир Шарупич. По его словам, мальчик заметил деньги и наклонился, чтобы их поднять, после чего произошел взрыв.



Свидетелем случившегося стал и другой тренер.





«На улице стояли толпа и машина скорой. Подошёл, чтобы узнать, не нужна ли моя помощь. Так и узнал от прохожих, что случилось. Мальчик сидел на асфальте, рядом были следы крови. Я его не знаю и не тренировал его. Около мальчика стояли врачи и его мама. Парень был очень спокоен, не истерил, говорил: «Мама, всё нормально», — приводит RT слова очевидца.

