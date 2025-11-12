«Парень был спокоен»: очевидец рассказал подробности происходящего после взрыва в Красногорске
Очевидец взрыва в Красногорске: ребёнок держался молодцом и успокаивал маму
Мальчик, у которого в руках сдетонировало взрывное устройство, замаскированное десятирублёвой купюрой, держался молодцом и пытался успокоить маму. Об этом рассказал один из тренеров красногорского Дворца спорта.
Напомним, ребёнок пострадал после того, как попытался подобрать с земли денежную купюру. Об этом «Известиям» сообщил тренер местного спортклуба Владимир Шарупич. По его словам, мальчик заметил деньги и наклонился, чтобы их поднять, после чего произошел взрыв.
Свидетелем случившегося стал и другой тренер.
«На улице стояли толпа и машина скорой. Подошёл, чтобы узнать, не нужна ли моя помощь. Так и узнал от прохожих, что случилось. Мальчик сидел на асфальте, рядом были следы крови. Я его не знаю и не тренировал его. Около мальчика стояли врачи и его мама. Парень был очень спокоен, не истерил, говорил: «Мама, всё нормально», — приводит RT слова очевидца.Мужчина сразу записал голосовое сообщение и разослал его коллегам, чтобы они предупредили детей не поднимать ничего с земли.
Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова рассказала, что сейчас ребёнок находится в тяжёлом состоянии. Врачи ампутировали ему несколько пальцев. Операция длилась шесть часов.