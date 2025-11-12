В Красногорске к травме ребенка с ампутацией пальцев привел взрыв купюры с гвоздями
Причиной тяжелого ранения ребенка в подмосковном Красногорске стало взрывное устройство, завернутое в 10-рублёвую купюру и начиненное мелкими гвоздями. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, делясь кадрами с места происшествия.
Напомним, что 11 ноября мальчик по имени Глеб возвращался с тренировки по кикбоксингу и увидел на земле свернутую купюру. Он потянулся за деньгами, но произошел взрыв. Прохожие немедленно вызвали пострадавшему ребенку скорую.
Глеба госпитализировали с минно-взрывной травмой и ампутацией нескольких пальцев руки. В настоящий момент врачи пытаются восстановить мальчику два пальца.
Согласно информации Telegram-канала SHOT, похожую купюру с проводами внутри находили дети в Москве в начале 2024 года, но тогда никто не пострадал.
Пока неизвестно, есть ли между этими случаями связь.
