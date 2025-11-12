Появились подробности о состоянии мальчика, в руках которого взорвалась купюра
Десятилетнего мальчика, который подорвался на самодельной бомбе в Красногорске, оперировали шесть часов. Подробности о его состоянии приводит телеграм-канал Mash.
Сначала школьника госпитализировали, а затем врачам привезли его пальцы, оторванные взрывом. Их работа осложнялась сильными разрывами тканей. При этом вторая рука у пострадавшего — сломана.
В свою очередь, телеграм-канал SHOT отмечает, что в момент взрыва ребенок лишился трех пальцев правой руки. Кроме того, на кисти у него разорваны мышцы.
Напомним, мальчик подорвался на заминированной 10-рублевой купюре. Он шел на тренировку, заметил на земле деньги и решил их подобрать. Сегодня утром стало известно, что в связи с инцидентом СК РФ возбудил уголовное дело.
