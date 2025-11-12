Появились подробности о состоянии мальчика, в руках которого взорвалась купюра

12 ноября 2025, 09:57

Mash: пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика оперировали шесть часов

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Десятилетнего мальчика, который подорвался на самодельной бомбе в Красногорске, оперировали шесть часов. Подробности о его состоянии приводит телеграм-канал Mash.