Тело восьмилетней девочки лежало в холодильном доме в селе без морга почти две недели
В Якутии почти две недели не удаётся похоронить восьмилетнюю девочку из села Юкагир — судмедэксперты не могут добраться до населённого пункта из‑за плохой погоды. Об этом сообщает 14.ru.
Трагедия произошла 19 сентября. Ребёнок находился в кабине трактора вместе с 58‑летним мужчиной. Девочка выпала из откидного окна, и при движении задним ходом машина переехала её. От полученных травм она скончалась — повреждения были несовместимыми с жизнью.
В Юкагире нет морга, поэтому тело поместили в холодильный дом. Родителям отказали в выдаче до проведения судебно‑медицинской экспертизы, однако специалисты уже вторую неделю не могут добраться до села.
Ближайший аэродром — в посёлке Депутатский Усть‑Янского района — находится в 800 км, до него летают рейсы авиакомпании «Якутия» дважды в неделю. Перевозчик объясняет переносы рейсов неблагоприятными погодными условиями.
Родственник семьи, Пётр Петров, в соцсетях связал задержку с нехваткой средств в бюджете и «злосчастными субсидиями», призвав правительство республики вмешаться. После общественного резонанса Минтранс Якутии пообещал, что 26 сентября специалист Бюро судебно‑медицинской экспертизы вылетит в село.
По информации журналистов, 29 сентября рейс вновь перенесли. Вылетел ли эксперт 30 сентября — пока не сообщается.
