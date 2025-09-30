Тело восьмилетней девочки лежало в холодильном доме в селе без морга почти две недели

30 сентября 2025, 17:56

Сбитую трактором девочку в Якутии не могут похоронить почти две недели

Фото: istockphoto/kzenon

В Якутии почти две недели не удаётся похоронить восьмилетнюю девочку из села Юкагир — судмедэксперты не могут добраться до населённого пункта из‑за плохой погоды. Об этом сообщает 14.ru.