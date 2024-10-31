Курьер маркетплейса начал преследовать клиентку после доставки посылки

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В Казани в одном из маркетплейсов произошел инцидент. Курьер, доставивший посылку клиентке, начал преследовать ее после завершения заказа. Девушка, получившая товар, была удивлена, когда на ее номер начали поступать сообщения с предложениями встретиться. Об этом информирует «РЕН ТВ».
После того как девушка отказалась от встречи, курьер начал создавать фейковые страницы в социальных сетях от ее имени, предлагая интим-услуги. Вскоре к ней стали обращаться «клиенты».
Пострадавшая и ее адвокат уже обратились в курьерскую службу с требованием разобраться в ситуации, однако получили лишь формальный ответ. В настоящее время они готовят заявление в полицию с просьбой привлечь курьера к ответственности.
Ранее стало известно, во время рейда в Ленинградской области полицейские задержали более 50 цыган, у которых обнаружили оружие, наркотики и 15 миллионов рублей.
До этого сеть «ВкусВилл» заблокировала поставки от «Можайского кондитерского дома». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Пострадавшая и ее адвокат уже обратились в курьерскую службу с требованием разобраться в ситуации, однако получили лишь формальный ответ. В настоящее время они готовят заявление в полицию с просьбой привлечь курьера к ответственности.
Ранее стало известно, во время рейда в Ленинградской области полицейские задержали более 50 цыган, у которых обнаружили оружие, наркотики и 15 миллионов рублей.
До этого сеть «ВкусВилл» заблокировала поставки от «Можайского кондитерского дома». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова