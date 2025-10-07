Россиянка из ревности облила мужа кипятком
В Калининградской области женщина из ревности облила мужа кипятком из чайника. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.
Инцидент произошёл в Нестеровском районе. По предварительной версии, в ходе ссоры женщина взяла чайник с кипятком и вылила его на мужа, проявив тем самым ревность. В результате у мужчины диагностировали термические ожоги роговицы левого глаза, лица, шеи и плеча.
Пострадавший обратился с заявлением в полицию. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Теперь жительнице Калининградской области грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее сообщалось о похожем случае в Ленинградской области, где 56-летняя женщина заказала киллера для мужа. Однако заказчица попалась – полицейский под прикрытием согласился «избавиться» от её супруга за 20 тысяч рублей.
