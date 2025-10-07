Россиянка из ревности облила мужа кипятком

07 октября 2025, 15:54

В Калининградской области женщина вылила кипяток на мужа из ревности

Фото: iStock/Antonistock

В Калининградской области женщина из ревности облила мужа кипятком из чайника. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.