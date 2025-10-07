Российские супруги спели на украинском во время застолья и оказались в суде
В Краснодарском крае оштрафовали семейную пару за исполнение песни на украинском языке во время застолья. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Согласно судебным материалам, вечером 8 августа супруги Антон и Светлана Петренко пели песню, текст которой содержал дискредитацию применения российской армии. Видеозапись с их исполнением позже распространилась в соцсетях.
В ходе заседания оба подсудимых раскаялись в содеянном. Суд признал их виновными в административном правонарушении и назначил каждому штраф в размере 30 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что на Украине задержали девушку, которая слушала песню «День Победы».
