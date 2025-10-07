Российские супруги спели на украинском во время застолья и оказались в суде

07 октября 2025, 15:29

На Кубани распевавших украинские песни супругов оштрафовали на 60 тысяч рублей

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

В Краснодарском крае оштрафовали семейную пару за исполнение песни на украинском языке во время застолья. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.