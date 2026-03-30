В Дагестане ввели режим ЧС регионального характера из-за непогоды
В городах и районах Дагестана ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Глава республики Сергей Меликов подписал соответствующий указ. Об этом информирует его пресс-служба в Telegram.
Режим ЧС действует в Махачкале, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, Хасавюрте, Дербентском, Карабудахкентском и Хасавюртовском районах.
Из-за сильных ливней и шквалистого ветра в республике произошли подтопления жилых домов и объектов энергетики, отключения коммуникаций, оползни, камнепады, разрушения дорог и мостов. Наиболее сложная ситуация — в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе.
Специалисты ликвидируют последствия непогоды круглосуточно. В отдельных муниципалитетах власти организовали пункты временного проживания и подвоз питьевой воды. Меликов создал оперативный штаб и поручил начать оценку ущерба от стихии. По итогам власти примут решения о мерах поддержки пострадавших.
Читайте также: