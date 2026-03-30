«Предложили скидку»: Россиянин получил ожог второй степени вместо лечения
Житель Новосибирска получил ожог после электрофореза в частной клинике. Об этом сообщает kp.ru.
В середине февраля 31-летний Павел обратился в медцентр по полису ДМС. Врачи выдали ему направление на процедуру дистанционно, без осмотра. Сеанс длился 30 минут вместо обычных 15–20. Сначала пациент почувствовал покалывание, затем появились ожоги.
Клиника списала реакцию на индивидуальную особенность и посоветовала мазь. Дома Павлу стало хуже: он обратился в травмпункт, где диагностировали ожог второй степени от электрофореза. У мужчины слезала кожа, боль он назвал «адской».
Спустя полтора месяца последствия не исчезли. Медцентр предложил скидку 15% на следующую процедуру, но пациента это не устроило. Павел сообщил, что деньги за сеанс ему не вернули. В клинике же заявили, что произвели возврат и в будущем будут внимательнее к таким ситуациям.
