Эксперт дал советы, как эффективно внедрить ИИ в работу сотрудников

30 марта 2026, 22:07

Политолог Иванов: Молодые специалисты уже имеют базовый навык работы с ИИ

Искусственный интеллект стал инструментом, который уже плотно встроился в процессы тысяч компаний по всему миру, поэтому ожидать отказа от него не стоит. Об этом заявил эксперт Центра развития «НОВАЯ ЭРА», политолог, исследователь политических коммуникаций Игорь Иванов.





По его словам, молодые специалисты, которые будут пополнять команды, обучились активному использованию ИИ. Для них работа с текстовыми и графическими моделями является базовым навыком, который они переносят в рабочие процессы.





«При этом важно учитывать разрыв в восприятии технологии. Сотрудники, которые только начинают знакомство с ИИ, часто не различают модели и испытывают тревогу за свои рабочие места. В лучшем случае это выражается в настороженности, а в худшем — в прямом страхе перед инструментом, который на самом деле способен существенно упростить их повседневные задачи», — отметил Иванов в разговоре с RuNews24.ru.