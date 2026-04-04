Парень отправил кошку в другую страну по почте в ужасных условиях и предстал перед судом

Австриец отправил кошку в Германию по почте вместо гитары и получил условный срок
Фото: iStock/Jarek Fethke

Житель Австрии отправил кошку в Германию почтовой посылкой и предстал перед судом за жестокое обращение с животными. Об этом сообщает Bild.



Согласно материалу, 20-летний житель Вены из района Оттакринг упаковал свою кошку по имени Шана в почтовую коробку и отправил домашнего питомца в Германию. Сотрудники логистического центра в Хагенбрунне заметили повреждённую коробку и вскрыли её.

Внутри посылки вместо гитары оказалось раненое животное без еды и воды. Работники накормили кошку и передали её в приют. К настоящему времени Шана полностью восстановилась и обрела новый дом.

Бывший хозяин до конца отрицал свою вину. Он заявил, что почтальоны якобы украли животное, и говорил о неком «заговоре», связанном с возвратами посылок. Однако судья не поверила подсудимому. Она приговорила молодого человека к шести месяцам лишения свободы условно за жестокое обращение с животными. При этом сам австриец собирается обжаловать такое решение.

Мария Моисеева

